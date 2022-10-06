Байден заявил о помиловании всех осужденных за хранение марихуаны

Президент США Байден помиловал всех осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны

Президент США Джо Байден помиловал всех осужденных граждан на федеральном уровне за простое хранение марихуаны. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что президент поручил генпрокурору Соединенных Штатов заняться разработкой процедуры выдачи свидетельств и помилования осужденных. Американский лидер пояснил, что новое распоряжение облегчит процесс трудоустройства и выполнение социальных функций. Байден также призвал губернаторов поддержать инициативу на уровне штатов, чтобы людей не заключали в тюрьмы только лишь за хранение каннабиса.

Кроме того, Минздраву США было поручено пересмотреть внесение марихуаны в перечень контролируемых специальными службами веществ. Таким образом, она будет исключена из классификации, включающей в себя также более опасные героин и ЛСД. «Наш неудачный подход к марихуане перевернул слишком много жизней. Пришло время исправить эти ошибки», — заявил Байден.

Ранее президент США подписал закон о запрете Министерству финансов менять на доллары российские и белорусские специальные права заимствования (СДР). В описании закона сказано, что Минфин обязан выступать против связанных с обменом транзакций.