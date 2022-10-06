Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу туристического кешбэка

Ростуризм надеется на продолжение программы туристического кешбэка в 2023 году
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ростуризм надеется на продолжение программы туристического кешбэка не только в 2023 году, но и в последующие годы. Дальнейшую судьбу проекта раскрыла руководитель ведомства Зарина Догузова, ее слова приводит «Интерфакс».

По словам главы Ростуризма, программе удалось доказать свою эффективность для туристической отрасли. Ей остались довольны не только россияне, но и регионы и бизнес. «Поэтому будем работать в этом направлении», — отметила она.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

В то же время ситуацию с возобновлением программы усложняет непростой бюджетный цикл на 2023–2025 годы. Догузова подчеркнула, что в настоящее время Министерство финансов России перераспределяет расходы, исходя из текущих приоритетов. «Но мы будем возвращаться к вопросу ее финансирования», — заявила она.

Ранее российским туристам раскрыли порядок поездок в период объявленной в России частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск
Россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы
Захарова обвинила США в причастности к ситуации на Украине
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов
Глава Херсонщины высказался о перспективах наступления ВСУ
Опубликован подготовленный МВД список изменений в экзамен на права
Десять человек погибли в горах на севере Индии из-за схода лавины
В Подмосковье «вор в законе» получил срок за свой статус
Командир десантного полка из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.