Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу туристического кешбэка

Ростуризм надеется на продолжение программы туристического кешбэка в 2023 году

Ростуризм надеется на продолжение программы туристического кешбэка не только в 2023 году, но и в последующие годы. Дальнейшую судьбу проекта раскрыла руководитель ведомства Зарина Догузова, ее слова приводит «Интерфакс».

По словам главы Ростуризма, программе удалось доказать свою эффективность для туристической отрасли. Ей остались довольны не только россияне, но и регионы и бизнес. «Поэтому будем работать в этом направлении», — отметила она.

В то же время ситуацию с возобновлением программы усложняет непростой бюджетный цикл на 2023–2025 годы. Догузова подчеркнула, что в настоящее время Министерство финансов России перераспределяет расходы, исходя из текущих приоритетов. «Но мы будем возвращаться к вопросу ее финансирования», — заявила она.

Ранее российским туристам раскрыли порядок поездок в период объявленной в России частичной мобилизации.