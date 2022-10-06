Вор в законе Давид Тбилисский сел на 12 лет за статус и наркотики

В Подмосковье вор в законе Давид Тбилисский получил 12 лет колонии за статус и наркотики

Московский областной суд вынес приговор 62-летнему мужчине за занятие высшего положения в преступной иерархии и незаконном хранении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областной прокуратуры Екатерина Короткова.

Подсудимый получил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Речь идет о воре в законе Давиде Кипиани, известном в преступном мире как Давид Тбилисский, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Это первый приговор в Московской области в отношении представителя криминальной среды, добавил он.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных. Кипиани признан виновным по статьям 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).

Суд установил, что в 1980 году мужчина был наделен статусом вора в законе. Он неоднократно принимал участие во встречах с другими представителями криминального мира и причастен к переделу сфер преступного влияния на территории Московской области.

В январе 2021 года он был задержан, полицейские изъяли у него наркотик. В СИЗО Кипиани объявил арестантам о своем статусе вора в законе и заявил, что его указания должны ими выполняться. Он также вынес воровской приговор другому заключенному.