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Катар и Чехия не договорились

Эмир Катара Аль Тани досрочно покинул Чехию после неудачных переговоров

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно покинул Чехию, прервав запланированный трехдневный визит. Поездку организовали по приглашению чешского президента Милоша Земана, Аль Тани же пробыл в стране менее одного дня, передает чешский новостной портал Deník N.

По информации издания, это произошло после того, как «эмир выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».

7 октября глава Катара должен был присутствовать на неформальной встрече с лидерами государств Европейского союза, однако утром 6 октября стало известно, что Аль Тани покинул страну вечером 5 октября, пробыв в стране менее суток. Так закончился первый в истории чешско-катарских отношений визит эмира в Прагу.

В конце июня Евросоюз уже вел переговоры с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Однако они не увенчались успехом: в Брюсселе сочли требования Дохи слишком жесткими.

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Василий Мека
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