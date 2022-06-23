Европа назвала слишком жесткими требования Катара по газу

Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 лет

Катар потребовал от европейских стран подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что в ЕС назвали катарские предложения слишком жесткими. Переговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте. Европе нужен менее долгосрочный контракт, чтобы достичь целей по сокращению грязных выбросов в регионе.

Если Катар не уступит, это поставит под угрозу способность Европы диверсифицировать поставки газа из России, поскольку ближневосточная страна может подписать больше соглашений в других регионах, таких как Азия, отмечает издание. Европа спешит найти альтернативу газу из России, и импорт СПГ из Катара, который инвестирует десятки миллиардов долларов в увеличение производства в ближайшие пять лет, может стать ключевой частью этого решения.

В апреле Катар назвали главным бенефициаром топливного кризиса. В 2022 году Катар может заработать 114 миллиардов долларов на экспорте газа, а к 2027 — нарастить экспорт СПГ на 60 процентов.