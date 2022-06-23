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Европа назвала слишком жесткими требования Катара по газу

Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 лет

Фото: AP

Катар потребовал от европейских стран подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что в ЕС назвали катарские предложения слишком жесткими. Переговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте. Европе нужен менее долгосрочный контракт, чтобы достичь целей по сокращению грязных выбросов в регионе.

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Если Катар не уступит, это поставит под угрозу способность Европы диверсифицировать поставки газа из России, поскольку ближневосточная страна может подписать больше соглашений в других регионах, таких как Азия, отмечает издание. Европа спешит найти альтернативу газу из России, и импорт СПГ из Катара, который инвестирует десятки миллиардов долларов в увеличение производства в ближайшие пять лет, может стать ключевой частью этого решения.

В апреле Катар назвали главным бенефициаром топливного кризиса. В 2022 году Катар может заработать 114 миллиардов долларов на экспорте газа, а к 2027 — нарастить экспорт СПГ на 60 процентов.

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Платон Щукин
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