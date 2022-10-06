Психологи назвали способы избежать психического истощения

Психолог Белов: избежать нервного истощения помогут прогулки, гигиена сна и отпуск

Психическое истощение возникает под влиянием интенсивных стрессовых переживаний и событий и может привести к серьезным последствиям для здоровья, если его игнорировать, предупредили медицинские психологи Валерия Мошняцкая и Владимир Белов. В беседе с «Лентой.ру» специалисты назвали доступные способы, которые помогут его избежать, в том числе пешие прогулки, гигиену сна и отпуск.

По словам Мошняцкой, при нервном истощении психика не справляется со всей поступающей информацией и стимулами и реагирует на них непривычно и порой даже странно. На фоне тревожной новостной повестки это состояние диагностируется у многих россиян.

В число маркеров психического истощения, по словам врача, входят:

быстрая утомляемость

снижение концентрации

резкие перепады эмоций или их притупление

усиление тяги к сладкому

ухудшение памяти

раздражительность и даже агрессивность

неврастения или астенический синдром

ухудшение сна

Медицинский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Владимир Белов подчеркнул, что, если не обращать внимания на появившиеся тревожные симптомы, это может привести к более серьезным патологическим состояниям, таким как депрессия, панические и тревожно-фобические расстройства.

«Психика не может бесконечно подвергаться стрессовым событиям. Ей важно иметь возможность "подзаряжаться", иначе ее нормальное функционирование может прекратиться», — объяснил психолог

Чтобы справиться с истощением нервной системы или не допустить его, специалист рекомендовал соблюдать ряд несложных правил.

Обязательно соблюдайте гигиену сна и режим труда и отдыха. И максимально снизьте употребление табака, кофе и алкоголя, хотя хочется поддаться соблазну воспользоваться ими для снятия стресса. Вредные привычки замените на спорт. Любая физическая активность, будь то плавание, йога, различные мышечные релаксации, медитации или пешие прогулки способствуют снятию эмоционального напряжения гораздо эффективнее крепких спиртных напитков Владимир Белов медицинский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

В свою очередь, Мошняцкая посоветовала ограничить контакт с раздражителями: ограничить чтение новостей, общение на тревожащие темы. Если триггером стресса является работа — взять отпуск. «Если все эти меры не помогают, обратитесь к специалисту за помощью. Важно понимать, что истощение наступает постепенно, и вы можете не отследить ухудшение, а оно может перейти в депрессивный эпизод или сказаться на вашем соматическом здоровье», — подытожила психолог.

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