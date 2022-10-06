Минобороны Украины уличили в фейке о российских «пыточных» под Изюмом

Стоматолог рассказал о фейке Минобороны Украины о российских «пыточных» под Изюмом

Министерство обороны Украины уличили в распространении фейка о российских «пыточных» под Изюмом. Это следует из слов стоматолога из Харьковской области, чей рассказ был опубликован в немецком издании Bild.

Ранее украинское военное ведомство опубликовало фото с лотком, наполовину заполненным «золотыми» зубными коронками, которые нашли на территории села Пески-Радьковские в Изюмском районе Харьковской области. По мнению Минобороны республики, находка якобы говорит о пытках, которые российские военные проводили в населенном пункте.

По словам стоматолога, лоток с найденными коронками принадлежит ему. «Эти зубы похожи на те, которые были в моей коллекции и которая была здесь разграблена», — заявил он.

В доказательство своей версии врач показал журналистам оставшуюся часть той коллекции. Он также обратил внимание, что коронки были изготовлены из нержавеющей стали, и предположил, что их украли, приняв за золотые.

В сентябре украинские военные развернули в Харьковской области наступление в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября стало известно, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм. Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что переброска Вооруженных сил России из-под Изюма и Балаклеи в Донбасс была связана с усилением ударных возможностей войск.