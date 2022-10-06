Модернизированный Ка-32А11ВС совершил первый полет с новыми двигателями

Модернизированный вертолет Ка-32А11ВС совершил первый полет с двигателями ВК-2500ПС-02

Модернизированный вертолет Ка-32А11ВС, который может тушить пожары при отрицательных температурах, выполнил первый полет с новыми турбовальными двигателями ВК-2500ПС-02. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Холдинг «Вертолеты России» «Ростеха» приступил к новому этапу испытаний Ка-32А11ВС. В ходе полета, который продлился 37 минут, были продемонстрированы устойчивость и управляемость вертолета, а также стабильная работа всех систем.

«Двигатели ВК-2500ПС-02 повышают устойчивость и безопасность управления вертолетом при сильном боковом ветре, в том числе в условиях высокогорья. Это позволит расширить географию использования машины при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций. Все сертификационные испытания мы планируем завершить в третьем квартале 2023 года», — приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

Ка-32А11ВС стал первым в мире вертолетом, который сможет тушить пожары при отрицательных температурах. Вертолет получил подвесную систему пожаротушения СП-32 с функцией подогрева воды.

В августе стало известно, что «Вертолеты России» начали сертификационные испытания Ка-32А11М. Вертолет получил функцию электрического подогрева для устройства забора и слива воды.

