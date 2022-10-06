Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Модернизированный Ка-32А11ВС совершил первый полет с новыми двигателями

Модернизированный вертолет Ка-32А11ВС совершил первый полет с двигателями ВК-2500ПС-02
СюжетЛесные пожары:

Фото: Rostec

Модернизированный вертолет Ка-32А11ВС, который может тушить пожары при отрицательных температурах, выполнил первый полет с новыми турбовальными двигателями ВК-2500ПС-02. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Холдинг «Вертолеты России» «Ростеха» приступил к новому этапу испытаний Ка-32А11ВС. В ходе полета, который продлился 37 минут, были продемонстрированы устойчивость и управляемость вертолета, а также стабильная работа всех систем.

«Двигатели ВК-2500ПС-02 повышают устойчивость и безопасность управления вертолетом при сильном боковом ветре, в том числе в условиях высокогорья. Это позволит расширить географию использования машины при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций. Все сертификационные испытания мы планируем завершить в третьем квартале 2023 года», — приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ка-32А11ВС стал первым в мире вертолетом, который сможет тушить пожары при отрицательных температурах. Вертолет получил подвесную систему пожаротушения СП-32 с функцией подогрева воды.

В августе стало известно, что «Вертолеты России» начали сертификационные испытания Ка-32А11М. Вертолет получил функцию электрического подогрева для устройства забора и слива воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России
МИД России вызвал французского посла
Песков назвал США и Великобританию ответственными за заявление Зеленского
Девушка вынесла мусор без штанов и разгневала ревнующую мужа соседку
Иностранца отправили в СИЗО за оскорбление русских в автобусе
Кремль ответил на слова Зеленского о превентивном ударе по России
Саудовский министр отказался разговаривать с журналистом Reuters из-за России
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Дикий зверь растерзал справлявшего нужду сторожа
Огромные иконы появились на зданиях Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.