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Экс-солистка «Тату» назвала москвичей избалованными

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина назвала москвичей избалованными

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина поделилась своим мнением о москвичах. По ее словам, жители столицы более избалованные, чем люди из других городов. Слова певицы передает «Москвич Mag».

Катина добавила, что москвичи больше других склонны к спешке. «В Москве ритм жизни, как и в любом мегаполисе, достаточно скоростной, поэтому когда ты приезжаешь в какой-то другой город, то видишь, что там люди более расслабленные: не так суетятся, не так торопятся», — рассказала певица.

Москва — родной город Катиной, однако она отметила, что любит бывать за его пределами. Артистка считает жителей других городов добрее. По ее словам, это связано с тем, что в Москву зачастую приезжают работать и добиваться поставленных целей, поэтому в столице люди настроены на конкурирование и выживание.

В сентябре о москвичах высказалась дочь актрисы Юлии Пересильд Анна. Она назвала постоянную активность отличительным качеством жителей столицы. Как отметила Анна, живущие в Москве люди более активны и чаще всего предпочитают быстрый темп жизни.

Александра Качан
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