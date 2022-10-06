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Глава Херсонщины высказался о перспективах наступления ВСУ

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что ВСУ не удастся взять Херсон

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Вооруженные силы Украины абсолютно точно не смогут взять Херсон, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев LIVE». Жителей города не запугать обстрелами, уверен он.

«Не возьмут Херсон, это 100 процентов. И тем, что они из HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», — сказал глава нового российского региона.

Ранее замглавы области Кирилл Стремоусов заявил о значительном сокращении темпов наступления Украины на херсонском фронте. По его словам, российские войска остановили противника в северной части региона на подготовленных рубежах обороны.

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