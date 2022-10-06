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67-летняя россиянка инсценировала свое похищение из-за кредитов

Россиянка оформила много кредитов и инсценировала свое похищение, чтобы скрыться

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

67-летняя Вера Майорова, заместитель начальника одного из отделов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), инсценировала свое похищение и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАК.

Как сообщало издание Baza в своем Telegram-канале, сыну Майоровой якобы позвонил некий человек, который утверждал, что она «заняла деньги у уважаемых людей и не отдала их», после чего похитил ее, причем еще две недели назад.

В ходе расследования россиянка была найдена. «Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось», — заявила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Информированный источник РИА Новости предположил, что женщина оформила много кредитов и попыталась скрыться.

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Позже пресс-служба ОАК сообщила, что сотрудница корпорации подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных. «Органами правопорядка проводится проверка заявления родственников по факту противоправной деятельности неустановленных лиц. Мы оказываем правоохранителям необходимое содействие», — говорится в пресс-релизе службы.

В настоящий момент Майорова находится с родными. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что житель нигерийского города Абеокута инсценировал свое похищение ради того, чтобы получить от родителей крупную сумму в качестве выкупа. В подтверждение мужчина прислал родителям сфальсифицированные фотографии, на которых у него были связаны руки.

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Алиса Удовик
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