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В подмосковном лесу нашли тело майора полиции

В Московской области 47-летний майор столичной полиции покончил с собой

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Московской области 47-летний майор полиции, старший оперативный дежурный отдела МВД по столичному району Люблино покончил жизнь самоубийством. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает MK.RU.

По данным издания, тело правоохранителя обнаружили в лесу днем 5 октября недалеко от села Константиново Раменского района. По предварительной версии, сотрудник МВД совершил самоубийство.

Ранее стало известно, что программист из города Ивдель Свердловской области зарубил топором бывшую жену во дворе дома на глазах у ее матери и 16-летней дочери, после чего покончил с собой.

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Екатерина Власова
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