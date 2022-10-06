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В ДНР назвали сложным Краснолиманское направление

Глава ДНР Пушилин заявил, что направление Красного Лимана остается самым сложным

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Его слова передает РИА Новости.

«Краснолиманское направление остается по-прежнему самым сложным. В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника», — сообщил он.

Пушилин подчеркнул, что ситуация, несмотря на сложность, продолжает стабилизироваться.

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Кристина Есикова
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