Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск

Минобороны заявило, что Россия отбросила ВСУ на всех направлениях от своей линии обороны

Российские военные на всех направлениях отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) от линии обороны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российским военным удалось уничтожить более 100 украинских военнослужащих, а также шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Министерство также отчиталось об ударах по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области. Помимо этого, Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации ВСУ в Николаевской области.

Ранее оборонное ведомство доложило о массированном поражении Киева на Краснолиманском направлении. В результате атаки России уничтожено более 90 украинских военнослужащих, а также семь единиц бронетехники.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву подлежат только россияне, находящиеся в запасе.