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Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск

Минобороны заявило, что Россия отбросила ВСУ на всех направлениях от своей линии обороны

Фото: РИА Новости

Российские военные на всех направлениях отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) от линии обороны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российским военным удалось уничтожить более 100 украинских военнослужащих, а также шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Министерство также отчиталось об ударах по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области. Помимо этого, Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации ВСУ в Николаевской области.

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Ранее оборонное ведомство доложило о массированном поражении Киева на Краснолиманском направлении. В результате атаки России уничтожено более 90 украинских военнослужащих, а также семь единиц бронетехники.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву подлежат только россияне, находящиеся в запасе.

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Анастасия Шейкина
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