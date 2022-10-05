Минобороны заявило о массированном поражении ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженным силам Украины (ВСУ) было нанесено массированное огневое поражение на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 5 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики (ДНР) нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате атаки уничтожено более 90 военнослужащих Украины, а также семь единиц бронетехники. Кроме того, российская артиллерия поразила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенных пунктов Ямполовка и Торское. Ударом были уничтожены 21 военнослужащий ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта на краснолиманском направлении стабилизируется, линия обороны укрепляется.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).