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В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал дать отсрочку кандидатам и докторам наук
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал дать отсрочку в рамках проходящей в России частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, пишет РИА Новости.

Вице-спикер считает, что мера должна коснуться тех людей, которые работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях РАН.

Президент России Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для трех категорий россиян. Отсрочку получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.

Ранее Путин заявил о необходимости изменений в базе по не попадающим под мобилизацию.

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Марина Совина
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