Три девушки создали семью и решили завести детей

7News: три девушки из США создали полиаморную семью и решили завести детей

Лилиана Бахтиари, Крис Браун и Сара Аль-Кхайяль из США решили создать семью и запланировали детей. Об этом сообщает 7News.

Отношения Крис и Лилианы начались в 2012 году. Лилиана сразу же объявила, что не сторонница моногамии. Крис ответила, что ее это совершенно не беспокоит. «Это был первый раз, когда я была с кем-то, кто не хотел ограничиваться отношениями только с одним человеком. Это было для меня своего рода облегчением», — рассказывает девушка.

Осенью 2020 года Лилиана встретила Сару в интернет-группе поддержки полигамных отношений. Вскоре после знакомства они отправились на свидание и поняли, что хотят быть вместе. Месяц спустя Лилиана познакомила Сару с Крис, и три девушки стали полиаморной семьей. Через два года они решили завести детей. «Мы хотим, чтобы наши дети тоже могли жить так, как пожелают», — говорит Крис.

Лилиана утверждает, что окружающие поддерживают или выражают интерес, когда узнают об их отношениях. Она добавила, что члены семьи каждой из девушек приняли их выбор.

Ранее сообщалось, что в США супруги после свадьбы предложили подруге стать их любовницей. Пара рассказывает о своей жизни в социальных сетях и, несмотря на множество осуждающих комментариев, счастливо живет втроем.