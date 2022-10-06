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Появились подробности самоубийства бывшего ректора ВГИКа Александра Новикова

Коллеги покончившего с собой бывшего ректора ВГИКа Новикова рассказали о его болезнях

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Коллеги покончившего с собой 86-летнего бывшего ректора ВГИКа Александра Новикова рассказали о его болезнях. Появившиеся подробности опубликовал «Московский комсомолец».

Знакомые педагога отметили, что Новиков болел коронавирусом, а также страдал от травмы бедра. Они предположили, что трагедия могла произойти в момент резкого ухудшения состояния здоровья: «Сначала говорили, что сердце подвело, а потом — про трагический случай. Толком ничего не знаем».

Коллеги бывшего ректора ВГИКа добавили, что считают его решение о самоубийстве странным, так как в последнее время он проводил много времени с дочерью.

«Невозможно осознать произошедшее. Если он действительно сам ушел из жизни, то это странно. Уж очень он любил дочь — не мог же о ней не думать, принимая страшное решение. Наверное, чувствовал себя одиноко, особенно после травмы. Может быть, плохо ходил», — отметили знакомые Новикова.

5 октября стало известно, что бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой. Тело педагога и философа обнаружили его супруга и дочь на лестничной клетке в их доме. Новиков оставил предсмертную записку, в которой упомянул Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, где с 1987-го по 2007 год занимал должность ректора.

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Анастасия Астахова
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