В Совфеде уточнили правила отсрочки от мобилизации для студентов

Сенатор Клишас заявил, что указ об отсрочке студентов имеет обратную силу

Указ президента России Владимира Путина об отсрочке для студентов и аспирантов при частичной мобилизации имеет обратную силу. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Он обратил особое внимание на второй пункт указа, который и придает документу обратную силу. Там говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания и «распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года».

«Военкомы должны руководствоваться данными нормами включая период с 21 сентября», — призвал сенатор.

Путин 6 октября подписал указ, согласно которому получат три категории россиян: аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений. Под частичную мобилизацию также не подпадают студенты ординатуры и учащиеся в духовных образовательных организациях.

О начале в стране частичной мобилизации глава государства сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.