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В Кремле объяснили решение ОПЕК+ снизить добычу нефти

Песков: решение ОПЕК+ снизить добычу нефти направлено на стабилизацию нефтяного рынка

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение ОПЕК+ снизить добычу нефти. Как пишет ТАСС, он положительно отозвался об этой мере, заявив, что она поможет стабилизовать ситуацию на мировом рынке.

«ОПЕК и формат ОПЕК+ — это структура, которая неоднократно подтвердила себя как очень ответственная структура, которая отвечает за стабильность на мировых энергетических рынках. Поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка», — подчеркнул спикер Кремля.

ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Информацию о решении сократить производство нефти подтвердил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, мера поможет стабилизировать ситуацию на мировом рынке перед сезонным снижением спроса.

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США выразили сожаление в связи с таким решением и приготовились поставить на рынок дополнительные объемы из своих стратегических запасов. Для России снижение экспорта нефти обернется дополнительным падением нефтегазовых доходов, которые и без того находятся на многомесячном минимуме и делают бюджет дефицитным.

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Софья Ермакова
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