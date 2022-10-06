В Кремле отреагировали на слова Маска о желании востока Украины быть с Россией

Песков назвал слова Маска о желании востока Украины быть с Россией констатацией реальности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского бизнесмена Илона Маска о желании востока Украины быть с Россией констатацией реального положения дел. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом в Кремле отреагировали на пост Маска в Twitter, в котором миллиардер объяснил американскому сенатору Линдси Грэму, что на востоке Украины большинство жителей — русские и отдают свое предпочтение России. «Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет», — заявил бизнесмен.