СКР раскрыл детали экспертизы по делу о гибели звезды шоу «Дом-2»

СКР подтвердил гибель бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) провел ряд экспертиз для установления личности погибшей, тело которой, предположительно, нашли в акватории Финского залива Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ведомства, была проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Для ее проведения специалисты взяли биологические образцы у родственников погибшей. Экспертиза подтвердила их кровное родство.

Таким образом, тело женщины, найденное в заливе, принадлежит экс-участнице «Дома-2» Анастасии Кочервей, уточняет РИА Новости.

О том, что в Санкт-Петербурге обнаружили тело, предположительно, принадлежавшее Кочервей, сообщалось ранее 24 августа. Перед этим заявление о пропаже экс-участницы «Дома-2» подали в полицию ее родственники. Подруга звезды рассказала, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности.