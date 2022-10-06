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Россиян предупредили о рекордном росте числа финансовых пирамид

Экономист Сафиулин допустил 200-процентный рост финансовых пирамид по итогам года

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По итогам года в России может быть зафиксирован рекордный рост числа финансовых пирамид, рассказал «Ленте.ру» управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Он предупредил, что наиболее активными мошенники стали именно в последние недели.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), за последний месяц 82 процента россиян столкнулись с мошенниками, утверждает специалист.

Это просто ошеломительная цифра. У нас идет явный тренд на повышение количества мошенников вокруг нас. Мы, как фонд, фиксируем, что в этом году будет 200 процентов роста пирамид и, конечно, начнется пирамидопад

Марат Сафиулинуправляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров

Всплеск мошенничества всегда случается именно в кризисные времена, отметил экономист.

«Это связано с нерациональным поведением людей. Люди принимают неправильные решения, делают это по разным причинам: некоторые обеспокоены сложившейся ситуацией, некоторые чувствуют безысходность и [не знают], как сохранить деньги. Спасти и сберечь — это главный тренд, почему в кризисы так происходит. Поэтому у нас критическое мышление отключается, и люди делают неправильные решения», — объяснил он.

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В этом году в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет Центральный Банк (ЦБ), может быть внесено наибольшее число таких организаций, считает Сафиулин.

«Мы считаем, что будет около 2 тысяч пирамид за 2022 год. Это рекорд, такого не было никогда. Мошенники у нас ударники, они работают в три смены. Понятно, пока население неадекватно реагирует на изменение обстановки, они свою криминальную маржу собирают», — заключил он.

Ранее стало известно, что Банк России за девять месяцев этого года выявил почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид.

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Мария Сметанина
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