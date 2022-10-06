Рецидивиста осудили на 9 лет за убийство пустившего его переночевать мужчины

В Екатеринбурге суд дал рецидивисту 9 лет за убийство пустившего его переночевать мужчины

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил 47-летнего рецидивиста к девяти годам колонии за убийство 50-летнего местного жителя. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

По данным следствия, в конце июня этого года россиянка и ее друг, который ранее был судим за разбойное нападение и убийство,

познакомились с екатеринбуржцем. Сказав ему, что едут в Пермь, они попросились переночевать. Гостеприимный мужчина согласился и пустил новых знакомых к себе в квартиру в доме на улице Белинского. Компания начала распивать спиртное, к ним присоединилась приятельница хозяина квартиры.

Позже, отдохнув после застолья, она обнаружила пропажу своего мобильного телефона, который она во время сна держала под подушкой. Женщина рассказала обо всем своему товарищу и предположила, что гаджет мог похитить его гость. Тогда хозяин квартиры подошел к новому знакомому и стал спрашивать, не брал ли тот чужой мобильник. Мужчины поссорились, во время конфликта гость достал складной нож и много раз ударил им оппонента. От полученных травм тот скончался на месте.

Затем нападавший и его спутница покинули квартиру и закрыли ее на ключ, чтобы знакомая убитого не смогла добежать до полиции. Тогда женщина выбежала на балкон и стала звать на помощь. Прохожие услышали ее крики и вызвали правоохранителей. Сотрудники МВД вскрыли дверь и обнаружили тело погибшего, СКР возбудил дело.

Были сняты отпечатки пальцев, позже была проведена дактилоскопическая экспертиза. Выяснилось, что папиллярные узоры принадлежат ранее судимому россиянину. Благодаря совместной работе оперативников угрозыска и следователей его удалось задержать.