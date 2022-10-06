Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Жидкости для полоскания рта оказались эффективными против коронавируса

Scientific Reports: хлорид цетилпиридиния в ополаскивателе для рта убивает коронавирус

Фото: NIAID-RML / Reuters

Ученые Университета Хоккайдо доказали, что жидкости для полоскания рта способны убивать вирусы SARS-CoV-2, снижая вирусную нагрузку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Как показали исследователи, хлорид цетилпиридиния (CPC) эффективно снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 во рту, в первую очередь, за счет разрушения липидной мембраны, окружающей вирусные частицы. Хотя существуют и другие химические вещества с аналогичным действием, у CPC есть преимущество в том, что не имеет вкуса и запаха.

В ходе эксперимента было проверено влияние CPC на клеточные культуры, экспрессирующие трансмембранную сериновую протеазу 2 (TMPRSS2), которая необходима для проникновения SARS-CoV-2 в клетку. Для четырех испытанных штаммов коронавируса — исходный, альфа-, бета- и гамма-варианты — концентрация 40 микрограмм на миллилитр (мкг/мл) CPC значительно снижала титр вируса. В течение 10 минут после применения 30-50 мкг/мл CPC подавлял инфекционность и способность SARS-CoV-2 заражать клетки.

В будущих исследованиях авторы планируют оценить влияние жидкостей для полоскания рта, содержащих CPC, на вирусную нагрузку в слюне пациентов с COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России
В МИД ответили на призыв Зеленского нанести превентивные удары по России
Тарасова рассказала о своем состоянии
Медведев ответил на слова Зеленского о превентивном ударе по России
СКР возбудил дело из-за изнасилования 82-летней пенсионерки в Подмосковье
Жидкости для полоскания рта оказались эффективными против коронавируса
Женщина умерла от сепсиса после 12-часового спора врачей о ее диагнозе
В Белоруссии заявили о готовности войск к защите Союзного государства
МИД России вызвал французского посла
Песков назвал США и Великобританию ответственными за заявление Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.