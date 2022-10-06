Жидкости для полоскания рта оказались эффективными против коронавируса

Scientific Reports: хлорид цетилпиридиния в ополаскивателе для рта убивает коронавирус

Ученые Университета Хоккайдо доказали, что жидкости для полоскания рта способны убивать вирусы SARS-CoV-2, снижая вирусную нагрузку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Как показали исследователи, хлорид цетилпиридиния (CPC) эффективно снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 во рту, в первую очередь, за счет разрушения липидной мембраны, окружающей вирусные частицы. Хотя существуют и другие химические вещества с аналогичным действием, у CPC есть преимущество в том, что не имеет вкуса и запаха.

В ходе эксперимента было проверено влияние CPC на клеточные культуры, экспрессирующие трансмембранную сериновую протеазу 2 (TMPRSS2), которая необходима для проникновения SARS-CoV-2 в клетку. Для четырех испытанных штаммов коронавируса — исходный, альфа-, бета- и гамма-варианты — концентрация 40 микрограмм на миллилитр (мкг/мл) CPC значительно снижала титр вируса. В течение 10 минут после применения 30-50 мкг/мл CPC подавлял инфекционность и способность SARS-CoV-2 заражать клетки.

В будущих исследованиях авторы планируют оценить влияние жидкостей для полоскания рта, содержащих CPC, на вирусную нагрузку в слюне пациентов с COVID-19.