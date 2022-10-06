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В Москве рабочий заживо сгорел на крыше балкона многоэтажки

На севере Москвы рабочий заживо сгорел при заливе битума на крыше балкона многоэтажки

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Рабочий из Белоруссии заживо сгорел при заливе битума на крыше балкона многоэтажки, расположенной на Ходынском бульваре на севере Москвы, пишет MK.RU.

По данным издания, работы по заливке битума проводились на 11-м этаже. В какой-то момент при нагреве битум воспламенился. 54-летний мужчина загорелся, а его коллега из Донецка сумел спрыгнуть на балкон этажом ниже.

Он сломал стопу и ушиб позвоночник. Коллега мужчины получил ожоги практически всего тела (97 процентов), медики не сумели его спасти.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы на улице Крутицкий Вал рухнула стена старого дома, в результате происшествия погиб рабочий.

До этого в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда, несколько человек пострадали.

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Анна Щербакова
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