Популярный российский комик рассказал о сложностях жизни в Израиле

Эмигрировавший комик Шац заявил, что в Израиле «ничего не работает по первому требованию»

Популярный телеведущий и комик Михаил Шац (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее эмигрировавший из России, рассказал о сложностях жизни в Израиле. Особенности страны он описал в эфире подкаста «Папа, закрой дверь!», выпуск которого доступен на YouTube.

Юморист выразил уверенность в том, что Израиль не подойдет для переезда людям, которые считают, что им «все обязаны». Он объяснил это тем, что страна требует от эмигрантов «внутренней решимости пройти путь».

«В Израиле ничего не работает по первому требованию. Ничего. В моей практике, в моем опыте, весь путь, который я там прохожу сейчас, в Израиле, это всегда несколько заходов на одну и ту же проблему, их два-три или четыре бывает», — заявил Шац. По словам ведущего, в этой стране никогда не получается решить какую-либо проблему «с нахрапа».

Вместе с тем Шац указал, что Израиль — страна, идеология которой ориентирована на открытость для людей. Юморист подчеркнул, что это касается как потенциальных граждан государства, так и всех остальных.

В апреле жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), сообщила, что супруг уехал из России в Испанию. По словам Лазаревой, она долгое время подталкивала его к этому шагу. В июне ведущая заявила, что комик теперь живет в Израиле.

Минюст внес Шаца в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, 2 сентября. Помимо него, в список иноагентов попали бывший муниципальный депутат Юлия Галямина, блогер Кирилл Федоров и ряд других лиц.

