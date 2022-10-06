Эксперты назвали основные причины роста ставок по ипотеке

По данным ДОМ.РФ, пять банков повысили ставки по ипотеке с конца сентября

По данным ДОМ.РФ, пять банков повысили ставки по ипотеке с конца сентября: Московский кредитный банк (МКБ), «Зенит», Альфа-Банк, «Уралсиб» и Газпромбанк. Среди причин эксперты называют возросшие риски кредитных организаций в связи с частичной мобилизацией, ожидание ближайшего заседания Банка России по ключевой ставке и рост доходности по облигациям федерального займа ОФЗ.

Одна из заметных причин для повышения ставок по ипотеке — рост доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ), который наблюдается последние три недели. Речь идет как о долгосрочных, так и о краткосрочных бумагах.

«Раньше, когда ключевая ставка снижалась, доходности ОФЗ, как правило, также снижались вслед за ней, а сейчас мы наблюдаем, что доходность ОФЗ растет, в то время как ключевая ставка не меняется. Для граждан основной и привычный индикатор — это ключевая ставка ЦБ. Но для банка важно гораздо больше параметров, в том числе доходность облигаций федерального займа. Например, клиент берет кредит на десять лет. Банку нужно эти деньги привлечь. Для получения банком финансирования определения его стоимости ОФЗ и их доходность служит некоторым индикатором. То есть, условно, сколько стоят деньги на рынке сегодня, чтобы дать клиенту такой кредит», — отметила аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По ее словам, сейчас динамика по ключевой ставке и доходности ОФЗ находится в разнонаправленных трендах. Соответственно, в дальнейшем это может привести к тому, что еще большему числу банков придется повышать ставки. Возможно, в их число войдет и Сбер, как крупнейший российский банк.

«Рост котировок ОФЗ может привести к соразмерному увеличению кредитных ставок, так как появляется альтернативный инструмент, возможно с меньшим риском и приемлемой доходностью, чем ставшая рискованной кредитная деятельность», — добавил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.