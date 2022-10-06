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Раскрыты главные секреты стиля итальянок

Директор магазина Italist Диего Абба назвал секретом стиля итальянок капсульный гардероб

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Главный директор интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Italist Диего Абба раскрыл главные секреты стиля итальянок. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

По словам эксперта, жительницы Италии предпочитают носить базовую одежду и аксессуары, которые можно использовать независимо от сезонов и модных тенденций. «Итальянские женщины — мастера капсульного гардероба», — добавил он. Кроме того, они приобретают практичные и функциональные сумки, а также выбирают украшения и часы, руководствуясь личными предпочтениями, а не трендами.

В то же время секретом успеха итальянских брендов, в том числе Gucci, Fendi, Prada, Versace и Bottega Veneta, Абба назвал удачное сочетание традиций с новыми веяниями. «Итальянцы обладают замечательной эстетической чувствительностью. Мы дети Ренессанса, одного из величайших моментов в истории человечества», — подчеркнул он.

В июле стилистка Ана Рейес назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба. Так, по словам эксперта, для создания удачного образа следует приобрести белые блузку и брюки.

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Алина Гостева
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