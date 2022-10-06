Daily Mail: в Twitter распространились мемы с Лиз Трасс после ее выступления на синем фоне

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс стала героем мемов после выступления на конференции Консервативной партии. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Трасс появилась на синем фоне, что позволило пользователям без труда редактировать ее фотографии с выступления. Мемы с британским премьером распространились в социальной сети Twitter.

Так, на одном из мемов Трасс запечатлена на фоне картины, изображающей ад. На другом за ней можно увидеть дом, охваченный огнем, а на третьем — руины города.

Некоторые пользователи сделали мемы, где Трасс стоит перед графиками с экономическими и финансовыми показателями Великобритании, резко упавшими за время ее премьерства.