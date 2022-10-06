У мошенницы Анны Делви появилась возможность выйти из тюрьмы

Аферистка Анна Делви получит шанс выйти из тюрьмы, если найдет подходящее место жительства

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, может выйти из тюрьмы вопреки длящемуся судебному разбирательству. Об этом сообщает Page Six.

Аферистка, которая обманула американцев на десятки тысяч долларов, получит возможность освободиться из изолятора иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). По словам юристов, у преступницы появится такой шанс в случае, если она найдет подходящее место жительства, в котором будет находиться 24 часа в сутки на время расследования ее дела.

Помимо этого, судья Чарльз Конрой назначил Делви залог в размере 10 тысяч долларов (587 тысяч рублей), который будет являться гарантом ее перевода под домашний арест. Вдобавок Конрой запретил мошеннице публиковать какой-либо контент в социальных сетях даже через третьих лиц.

«Мы чрезвычайно удовлетворены сегодняшним решением суда освободить Анну Сорокину. Судья справедливо признал, что Анна не представляет опасности для общества. Анна надеется выйти на свободу как можно скорее, чтобы она могла сосредоточиться на обжаловании своего неправомерного осуждения», — заявил адвокат аферистки Дункан Левин.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.