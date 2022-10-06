Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европа начала тратить запасы газа из хранилищ

Польша и Франция начали тратить запасы газа из хранилищ

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Страны Европы начали расходовать запасы газа из хранилищ, которые были аккумулированы этим летом по самой дорогой цене в истории. О чистом отборе (когда суммарно по стране отбор превысил закачку) заявили Польша и Франция, пишет «Интерфакс».

Обычно сезон отбора в Европе начинается через две недели — около 20 октября. В среднем запасы газа в хранилищах составляют 89,85 процента. Прирост за последние отчетные сутки (4 октября) оказался 0,21 процентного пункта. Превысили целевой 80-процентный уровень хранилища 12 европейских стран. Среди отстающих — Болгария, Венгрия и Латвия. В последней хранилище заполнено только на 53 процента.

Котировки TTF1! от TradingView

Между тем Инчукалнское ПХГ в Латвии отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран — трех государств Балтии и Финляндии. В целом по Европе 4 октября отбор газа из подземных хранилищ достиг 25 процентов от закачки. Активнее всех тратят запасы Нидерланды, но там закачка превосходит отбор. Польша и Франция 4 октября показали нетто-отбор газа из ПХГ.

Что касается США, то там уровень запасов составляет около 74 процентов. Отставание от нормы — девять процентов.

У стран Европы накоплено достаточное количество природного газа, чтобы пережить предстоящую зиму без особых сложностей, заявил в начале октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
Лукашенко запретил ценам расти
Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений
Названа стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»
Раскрыта причина спутанности сознания при COVID-19
67-летняя россиянка инсценировала свое похищение из-за кредитов
Минобороны заявило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление под Купянском
Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков
Лукашенко возмутила несправедливость уровня жизни военных и торговцев
Кремль оценил решение ЕС о потолке цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.