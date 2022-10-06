Европа начала тратить запасы газа из хранилищ

Польша и Франция начали тратить запасы газа из хранилищ

Страны Европы начали расходовать запасы газа из хранилищ, которые были аккумулированы этим летом по самой дорогой цене в истории. О чистом отборе (когда суммарно по стране отбор превысил закачку) заявили Польша и Франция, пишет «Интерфакс».

Обычно сезон отбора в Европе начинается через две недели — около 20 октября. В среднем запасы газа в хранилищах составляют 89,85 процента. Прирост за последние отчетные сутки (4 октября) оказался 0,21 процентного пункта. Превысили целевой 80-процентный уровень хранилища 12 европейских стран. Среди отстающих — Болгария, Венгрия и Латвия. В последней хранилище заполнено только на 53 процента.

Между тем Инчукалнское ПХГ в Латвии отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран — трех государств Балтии и Финляндии. В целом по Европе 4 октября отбор газа из подземных хранилищ достиг 25 процентов от закачки. Активнее всех тратят запасы Нидерланды, но там закачка превосходит отбор. Польша и Франция 4 октября показали нетто-отбор газа из ПХГ.

Что касается США, то там уровень запасов составляет около 74 процентов. Отставание от нормы — девять процентов.

У стран Европы накоплено достаточное количество природного газа, чтобы пережить предстоящую зиму без особых сложностей, заявил в начале октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.