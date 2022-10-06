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Спорт

Чешский форвард СКА оценил исключение из сборной из-за контракта в России

Дмитрий Яшкин заявил, что рад играть за СКА, несмотря на исключение из сборной Чехии
Дмитрий Яшкин (слева), Михаил Григорьев (по центру) и Андрей Шутов (справа)

Дмитрий Яшкин (слева), Михаил Григорьев (по центру) и Андрей Шутов (справа). Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Чешский форвард СКА Дмитрий Яшкин оценил исключение из сборной страны из-за контракта в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Не могу с этим ничего поделать. Я играю за СКА и сосредоточен только на выступлениях за этот клуб», — заявил хоккеист. Несмотря на это, он отметил, что рад быть в составе питерских армейцев и намерен дальше играть в России.

5 октября Яшкин рассказал о желании нескольких уехавших игроков-соотечественников вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). «С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого‑то дети родились, у кого еще что», — поделился нападающий.

25 августа Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать команды.

Ксения Курашкина
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