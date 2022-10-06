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Захарова обвинила США в причастности к ситуации на Украине

Представитель МИД Захарова: США пора признать свою вовлеченность в ситуацию на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что властям США пора признать свою вовлеченность в развязывании конфликта на Украине такими действиями, как смена режимов и подрывы газопроводов, сообщает ТАСС.

«Пора громко, откровенно и четко сказать Вашингтону о своей вовлеченности в ситуацию на Украине по-настоящему, начиная со смены режимов, заканчивая их мотивами к уничтожению газопроводов», — заявила Захарова.

Захарова также отметила, что за все годы «ужаса киевского режима» Вашингтон ни разу не выступил с критикой в его адрес.

«Чего только не было! Хоть раз, хоть одно заявление было на этот счет? Иногда могли промямлить где-нибудь в госдепартаменте, что либо не следят за ситуацией, либо следят и все. Никаких осуждений, никаких прямых обвинений», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, американские власти всегда «покрывали и руководили киевским режимом на протяжение многих лет».

Ранее Захарова назвала поставки HIMARS Киеву демонстрацией ненависти США к России.

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Татьяна Антоненко
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