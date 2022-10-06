Захарова назвала поставки HIMARS Киеву демонстрацией ненависти США к России

Захарова: Вашингтон продемонстрировал ненависть к Москве, объявив о поставках HIMARS Киеву

Вашингтон продемонстрировал ненависть к Москве, объявив о новых поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция доступна на сайте дипведомства.

«Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию Вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций. Это ли не соучастие? Это настоящая гибридная война», -— подчеркнула дипломат.

По мнению Захарова, новые поставки оружия украинской стороне нужны США для того, чтобы залить Украину кровью. Вашингтон увеличивает размеры помощи Киеву, чтобы боевые действия на территории страны не прекращались и люди продолжали гибнуть. При этом она отметила, что Штаты продолжают материальную поддержку Украины, в то время как госдолг самого Вашингтона превысил 31 триллион долларов.

4 октября президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Вашингтон выделит Киеву 625 миллионов долларов на цели обеспечения безопасности. В частности, в него войдут РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы и бронетехника.