Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова назвала поставки HIMARS Киеву демонстрацией ненависти США к России

Захарова: Вашингтон продемонстрировал ненависть к Москве, объявив о поставках HIMARS Киеву

Фото: Capt. Angelo Mejia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вашингтон продемонстрировал ненависть к Москве, объявив о новых поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция доступна на сайте дипведомства.

«Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию Вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций. Это ли не соучастие? Это настоящая гибридная война», -— подчеркнула дипломат.

По мнению Захарова, новые поставки оружия украинской стороне нужны США для того, чтобы залить Украину кровью. Вашингтон увеличивает размеры помощи Киеву, чтобы боевые действия на территории страны не прекращались и люди продолжали гибнуть. При этом она отметила, что Штаты продолжают материальную поддержку Украины, в то время как госдолг самого Вашингтона превысил 31 триллион долларов.

4 октября президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Вашингтон выделит Киеву 625 миллионов долларов на цели обеспечения безопасности. В частности, в него войдут РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы и бронетехника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
Лукашенко запретил ценам расти
Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений
Названа стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»
Раскрыта причина спутанности сознания при COVID-19
67-летняя россиянка инсценировала свое похищение из-за кредитов
Минобороны заявило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление под Купянском
Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков
Лукашенко возмутила несправедливость уровня жизни военных и торговцев
Кремль оценил решение ЕС о потолке цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.