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Спрос россиян на одну услугу вырос почти в семь раз на фоне мобилизации

«Профи.ру»: россияне стали обращаться к нотариусам на 549% чаще на фоне мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Спрос россиян на услуги нотариусов взлетел почти в семь раз (в 6,5 раза), спрос на консультации адвокатов — в 1,5 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Профи.ру».

По сравнению с периодом 11-20 сентября россияне стали обращаться к нотариусам на 549 процентов чаще. Наибольший рост спроса отмечен в Москве — 570 процентов, и в Санкт-Петербурге — 861 процент. Число запросов на услуги адвокатов и юридические консультации выросло на 48 процентов на фоне частичной мобилизации.

К грузчикам количество обращений увеличилась на девять процентов. Вырос спрос и на услуги психологов — с января по сентябрь россияне обращались к ним на 11 процентов чаще.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что на службу будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Платон Щукин
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