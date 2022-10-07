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Стало известно о многократном снижении стоимости авиабилетов за границу

«Ъ»: цены на авиабилеты за границу вернулись к уровню месячной давности

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Аналитики предупредили россиян о многократном снижении стоимости авиабилетов по популярным зарубежным направлениям в октябре. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, стало известно, что подскочившие после 21 сентября в десятки раз цены на авиабилеты за границу резко упали и вернулись к уровню месячной давности за счет снижения спроса в 1,5-2 раза.

По данным нескольких источников в билетных агрегаторах, в первые дни после объявления частичной мобилизации в России билеты в Дубай предлагались за 300–500 тысяч рублей на человека. 15 сентября при глубине бронирования в один-два дня до отправления проездные документы можно было забронировать в среднем за 60–70 тысяч рублей на одного. Сейчас прямые рейсы на курорт доступны от 38 тысяч рублей.

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Перелет в Ереван, стоивший 19 тысяч рублей, сейчас доступен за 11–14 тысяч. На пике спроса цены достигали 200 тысяч рублей. Билеты в Стамбул стоили 45 тысяч рублей, сейчас их можно купить в среднем за 19–25 тысяч.

По словам исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, дальнейшие заметные изменения в динамике цен маловероятны. «Если не произойдет ухудшения внешне- и внутриполитической ситуации, то сезонные факторы возьмут верх», — отметил он. Завершение бархатного сезона в Турции, добавил эксперт, приведет к некоторому снижению стоимости перелета, что будет отчасти компенсировано традиционным зимним ростом спроса на курорты Египта и ОАЭ.

Ранее стало известно, что доля возвратов на перелеты по России, в среднем составляющая около семи процентов, выросла в течение последних двух недель до 36 процентов. При этом общий спад спроса по внутрироссийским направлениям достиг 48 процентов.

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Валентина Процкова
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