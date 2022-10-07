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Сотрудники МВД и СКР задержали 20-летнего квартиранта за убийство арендодателя

На севере Москвы юношу задержали за убийство арендодателя, тело которого нашли на балконе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего уроженца Краснодарского края по подозрению в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого было найдено на балконе в полиэтиленовом пакете. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Молодого человека доставили в подразделение ведомства. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, погибший сдавал юноше квартиру на Дубининской улице. Вечером 6 октября арендодатель поехал к молодому человеку, чтобы забрать деньги за месяц. Он не вернулся домой и не отвечал на звонки сестры. Тогда родственница решила съездить в квартиру, чтобы проверить, все ли в порядке с братом, однако не нашла его там и вызвала полицейских.

На балконе квартиры правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины. Эксперты установили, что арендодателя забили до смерти молотком. По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. После этого квартирант был объявлен в розыск.

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Елизавета Новикова
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