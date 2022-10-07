В Москве 20-летний квартирант забил молотком до смерти арендодателя

На севере Москвы юношу заподозрили в убийстве арендодателя, тело которого нашли на балконе

На севере Москвы 20-летнего квартиранта подозревают в убийстве 54-летнего арендодателя, тело которого нашли на балконе в полиэтиленовом пакете. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным ведомства, погибший сдавал юноше квартиру на Дубининской улице. Вечером 6 октября хозяин поехал к молодому человеку, чтобы забрать деньги за месяц. Он не вернулся домой и не отвечал на звонки сестры. Тогда родственница решила съездить в квартиру, чтобы проверить, все ли в порядке с братом, однако не нашла его там и вызвала полицейских.

На балконе квартиры правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины. Эксперты установили, что арендодателя забили до смерти молотком. По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящий момент квартирант объявлен в розыск.

Известно, что юноша приехал из Краснодарского края. Ранее он не был судим.