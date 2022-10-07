В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 16 октября

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 16 октября. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщается на сайте ведомства.

Запрет на выполнение рейсов касается 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В ведомстве посоветовали авиаперевозчикам строить альтернативные маршруты полетов, используя доступные воздушные гавани страны, расположенные в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее в октябре эксперты сервиса поездок «Туту.ру» перечислили авианаправления России с самыми подешевевшими в осенний период билетами — снижение цен составило от 16 до 41 процента. Так, больше всего (на 41 процент) снизилась стоимость перелетов из Читы в Хабаровск.