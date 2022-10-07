Попытку Байдена уйти от журналистов сравнили со сценой из «Симпсонов»

Президент США Байден попятился назад, пытаясь уйти от вопросов журналистов об энергетике

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами решил не отвечать на вопросы об энергетике и начал плавно пятиться назад, пытаясь уйти. Этот момент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале SVTV news.

На записи видно, как президент на вопросы журналистов об энергетическом кризисе ответил немногословное: «Это огорчает и указывает на наличие проблемы». Далее он начал плавно отходить назад, уходя от последующих вопросов и помахав репортерам на прощание.

Журналисты сравнили маневр американского лидера со ставшей мемом знаменитой сценой с Гомером и изгородью из анимационного сериала «Симпсоны».

Ранее президент США выругался при включенном микрофоне во время встречи с чиновником во Флориде и попал на видео.