Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Попытку Байдена уйти от журналистов сравнили со сценой из «Симпсонов»

Президент США Байден попятился назад, пытаясь уйти от вопросов журналистов об энергетике

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами решил не отвечать на вопросы об энергетике и начал плавно пятиться назад, пытаясь уйти. Этот момент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале SVTV news.

На записи видно, как президент на вопросы журналистов об энергетическом кризисе ответил немногословное: «Это огорчает и указывает на наличие проблемы». Далее он начал плавно отходить назад, уходя от последующих вопросов и помахав репортерам на прощание.

Журналисты сравнили маневр американского лидера со ставшей мемом знаменитой сценой с Гомером и изгородью из анимационного сериала «Симпсоны».

Ранее президент США выругался при включенном микрофоне во время встречи с чиновником во Флориде и попал на видео.

Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
В России отменили постановление о возбуждении дела за уклонение от мобилизации
Лукашенко подарил Путину трактор на день рождения
Ревнивый россиянин до смерти избил жену на глазах у ребенка из-за переписки
Стали известны подарки Путину на день рождения
Рэпера Пашу Техника подключили к аппарату ИВЛ
В Белоруссии рассказали о вращении Нобеля в гробу
Уровень тревожности россиян снова вырос
В России предложили механизм привлечения женщин к участию в спецоперации
Отсутствие мобилизованных в российском регионе объяснили
В России почти не оказалось довольных своим местом работы людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.