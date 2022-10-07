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В США оценили возможность ядерного удара России по Украине

CNN: у разведки США нет никаких данных о готовящемся применении Россией ядерного оружия
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

У США нет никаких разведданных о намерениях российского президента Владимира Путина использовать ядерное оружие во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Источники CNN в разведке подтвердили, что Вашингтон не видел никаких доказательств возможности ядерного удара. В связи с этим предупреждения президента США Джо Байдена и его оценки высокой вероятности ядерной войны показывают обеспокоенность внутри администрации Белого дома.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что применение ядерного оружия может закончиться «Армагеддоном» для всего мира. Он уточнил, что это возможно в случае, если ситуация «действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается» на данный момент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. При этом пока что США не видят, чтобы Россия всерьез готовилась к этому.

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Варвара Кошечкина
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