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Мужчина пришел с верблюдом в «МакАвто» и заказал ему картофель фри

ABC 7: мужчина заказал верблюду картошку фри в автокафе

Житель американского города Лас-Вегас, штат Невада, пришел с верблюдом в «МакАвто», чтобы заказать животному его любимое блюдо — картофель фри. Об этом сообщает ABC 7.

Погонщик рассказал, что 12-летнего верблюда по кличке Ферги спасли от жестокого обращения в штате Колорадо, и теперь он живет в заповеднике вблизи Лас-Вегаса. По словам мужчины, животное любит картошку фри.

Верблюд в автокафе привлек внимание прохожих. Многие из них останавливались, чтобы сделать фотографию с животным.

Ранее сообщалось, что в Лондоне пользователь TikTok @theblessedequestrian на лошади приехал в «МакАвто» и заказал 100 куриных наггетсов. Видео произошедшего стало вирусным и набрало более 1,6 миллиона просмотров.

Алиса Дмитриева
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