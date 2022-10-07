Названа опасность чемпионата мира по футболу в Катаре

The Guardian: ЧМ по футболу в Катаре опасен для окружающей среды из-за опреснения воды

Потребность стадионов в пресной воде назвали опасностью чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Большой расход воды может сказаться на окружающей среде, сообщает The Guardian.

Согласно подсчетам, в день для подготовки каждого стадиона потребуется не менее 10 тысяч литров воды. В общей сложности для проведения соревнований подготовят 144 поля на восьми стадионах и более 130 тренировочных площадок. Однако Катар находится в регионе, где почти нет доступа к пресной воде — для ее получения придется опреснять морскую.

Опреснение в регионе Персидского залива связано с большими экологическим издержками, так как для него требуется ископаемое топливо, а также страдает морская среда, которая загрязняется химическими веществами, включая хлор и тяжелые металлы. В связи с этим профильные организации выразили сомнение в том, что чемпионат будет углеродно-нейтральным, как заявляли организаторы.

Организаторов чемпионата обвинили в надуманных заявлениях об углеродной нейтральности в июне. Проблему связали с недооцениванием уровня выбросов от новых стадионов. Исследователи выяснили, что организаторы могли занизить показатели, обозначающие вред планете от построенных объектов.