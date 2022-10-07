Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа опасность чемпионата мира по футболу в Катаре

The Guardian: ЧМ по футболу в Катаре опасен для окружающей среды из-за опреснения воды

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Потребность стадионов в пресной воде назвали опасностью чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Большой расход воды может сказаться на окружающей среде, сообщает The Guardian.

Согласно подсчетам, в день для подготовки каждого стадиона потребуется не менее 10 тысяч литров воды. В общей сложности для проведения соревнований подготовят 144 поля на восьми стадионах и более 130 тренировочных площадок. Однако Катар находится в регионе, где почти нет доступа к пресной воде — для ее получения придется опреснять морскую.

Материалы по теме:
Час расплаты. Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
Час расплаты.Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
22 апреля 2022
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта 2022

Опреснение в регионе Персидского залива связано с большими экологическим издержками, так как для него требуется ископаемое топливо, а также страдает морская среда, которая загрязняется химическими веществами, включая хлор и тяжелые металлы. В связи с этим профильные организации выразили сомнение в том, что чемпионат будет углеродно-нейтральным, как заявляли организаторы.

Организаторов чемпионата обвинили в надуманных заявлениях об углеродной нейтральности в июне. Проблему связали с недооцениванием уровня выбросов от новых стадионов. Исследователи выяснили, что организаторы могли занизить показатели, обозначающие вред планете от построенных объектов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В США оценили возможность ядерного удара России по Украине
Названы районы столицы с сильно подешевевшим жильем бизнес-класса
Франция вновь передаст Украине самоходки
Российского пенсионера арестовали за кражу борсетки с пистолетом и валютой
Соперник Токаева на выборах президента подал документы в ЦИК
Макрон прокомментировал слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Названа опасность чемпионата мира по футболу в Катаре
Российские вузы начнут формировать у студентов нетерпимость к экстремизму
США нашли способ ударить по доступу Китая к ключевым технологиям
Названы новые диагнозы попавшего в реанимацию Паши Техника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.