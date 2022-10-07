NTech: сыр в России подорожал на четверть с начала года из-за роста издержек

Сыр в российских магазинах с начала 2022 года подорожал почти на четверть (24 процента), а оптовые цены выросли на 20 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарью Акимову. Причиной подорожания эксперт назвала рост издержек.

Рост цен затронул твердые, полутвердые и мягкие сорта сыра. Себестоимость производства, с которой в NTech связывают подорожание, по отношению к декабрю 2021 года выросла на 11 процентов, подсчитали эксперты.

Однако производство сыра в стране растет уже несколько лет, и тенденция сохранилась в 2022-м. В NTech рассказали, что за 2021 год выпуск увеличился на 13 процентов, а за 2020-й — на 6 процентов. Если сравнивать полгода, то производство сыра 2022 в году по сравнению с прошлым годом растет в среднем на 5 процентов.

Акимова заявила, что отечественный продукт нашел своего потребителя и составляет достойную конкуренцию зарубежным сырам, и есть все основания полагать, что качественный российский сыр останется на полках магазинов.

В начале октября Ассоциация компаний розничной торговли предложила Минсельхозу с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года снять пошлины на импорт овощей, фруктов, морепродуктов, орехов, кофе и других продуктов. В настоящее время за импорт этих позиций торговым сетям приходится платить сбор в 3-15 процентов. Минсельхоз пообещал рассмотреть предложение ассоциации на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

