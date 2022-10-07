Стало известно о способах британцев сократить расходы на электроэнергию

The Guardian: британцы стараются включить отопление как можно позже во избежание долгов

Рядовые жители Великобритании придумывают различные способы, как сократить траты на электроэнергию и согреться. О некоторых лайфхаках британцев рассказало издание The Guardian.

Так, например, 52-летняя жительница королевства Илона Хьюз, которая имеет инвалидность, старается максимально оттянуть момент включения центрального отопления в своей однокомнатной квартире в Лондоне, невзирая на негативные последствия для ее здоровья. «Я живу под пледами — хотя мне 52 года, я веду себя так, как будто мне 99 лет. Я повесила занавеску на двери спальни и гостиной, чтобы сохранить тепло, когда я в них нахожусь. Я действительно не знаю, как я переживу эту зиму — использовать ли центральное отопление, чтобы защитить свое здоровье и оказаться в долгах, или жить в в условиях обездоленности», — сетует женщина.

Другая жительница Британии тоже намерена продержаться без отопления до конца ноября. 64-летняя уборщица Джо Лав поделилась, что для борьбы с холодом в своем доме она носит халат, пуховик и шапку. Британский тренер по риторике Кэрол Энн Кроуфорд постоянно отслеживает показания умного счетчика, когда использует любой электроприбор. Обычно женщина включала отопление к середине сентября, но в этом году она планирует подождать, насколько это будет возможно.

Ранее британский парламент выразил недовольство резким ростом стоимости счетов за отопление. В целях экономии было предложено установить гидроэлектрическую турбину.