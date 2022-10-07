Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Иране рассказали про причину смерти Махсы Амини

Власти Ирана сообщили, что смерть Амини наступила не из-за нанесенных полицией травм

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Смерть Махсы Амини, которая послужила поводом для масштабных протестов в Иране, наступила не из-за нанесенных полицией физических травм, а в результате полиорганной недостаточности, вызванной церебральной гипоксией. О причинах смерти девушки рассказали представители государственного новостного агентства IRNA.

«По результатам вскрытия [было определено], что смерть не была вызвана ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела. Из-за неэффективной сердечно-дыхательной реанимации в первые критические минуты у нее была выраженная гипоксия и, как следствие, поражение головного мозга», — сообщили судебно-медицинские эксперты.

В отчете также говорится, что Амини упала во время содержания под стражей из-за «сопутствующей болезни» и якобы не получала никаких физических травм в процессе задержания представителей властей Ирана.

Сотрудники органов задержали Амини 13 сентября, обвинив ее в неправильном ношении хиджаба. Девушку отвезли в участок «для разъяснительной беседы». Там ей стало плохо, и ее увезли в больницу, где Амини скончалась. Семья погибшей и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса, предположительно, подверглась в участке. При этом начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем. Протесты продолжаются несколько недель и с каждым днем набирают обороты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о спорах с Путиным по поводу СВО
Доктор Павлова раскрыла опасный для фигуры секрет шведского стола
Российские войска ударом ракеты уничтожили автобус с наемниками из Польши
На трассе в Подмосковье обстреляли машину семьи с ребенком
Захарова уличила Киев в планах превратить Запорожскую АЭС в грязную бомбу
Врач развеял распространенный миф о простуде
В Москве в жилом доме произошел взрыв газа
Рэпер Паша Техник оказался в реанимации
Азиатская страна пообещала россиянам дистанционно открывать банковские карты
В Иране рассказали про причину смерти Махсы Амини
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.