Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Белоруссии раскрыли сумму ожидаемых от России до конца года средств

Премьер Белоруссии Головченко заявил о выдаче Россией $330 млн до конца 2022 года

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Россия и Белоруссия достигли окончательной договоренности о выделении 1,5 миллиарда долларов на проекты в области импортозамещения. Из этой суммы 330 миллионов долларов ожидаются уже до конца 2022 года. Такие перспективы, выступая перед представителями силового блока по вопросам военно-политической и социально-экономической обстановки, раскрыл премьер Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.

По его словам, на эти деньги запустят семь проектов, в основном в сфере машиностроения. Они необходимы для локализации иностранных компонентов к технике различных классов.

Головченко заявил, что перед страной стоит задача обеспечения «технологического суверенитета и независимости». По его мнению, страны Запада, отказавшиеся продолжать поставки своих технологий в Россию и Белоруссию, хотят нанести ущерб благосостоянию людей, вызвать недовольство и социальную напряженность в обществе.

Белорусский премьер признал, что страна оказалась не полностью готова к такому давлению, но попыткам разрушить страну власти противопоставили «системную работу в мобилизационном режиме».

В рамках демонстрации успехов белорусского импортозамещения президент страны Александр Лукашенко 1 сентября продемонстрировал первый созданный в стране ноутбук. При этом он уточнил, что белорусские предприятия выпускают только 12 процентов комплектующих устройства.

До этого Лукашенко возмутился, что в мотоцикле Минск, который ему представили как успех отечественных разработок, все детали, включая фары, щитки и шины, оказались иностранного производства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о спорах с Путиным по поводу СВО
Доктор Павлова раскрыла опасный для фигуры секрет шведского стола
Российские войска ударом ракеты уничтожили автобус с наемниками из Польши
На трассе в Подмосковье обстреляли машину семьи с ребенком
Захарова уличила Киев в планах превратить Запорожскую АЭС в грязную бомбу
Врач развеял распространенный миф о простуде
В Москве в жилом доме произошел взрыв газа
Рэпер Паша Техник оказался в реанимации
Азиатская страна пообещала россиянам дистанционно открывать банковские карты
В Иране рассказали про причину смерти Махсы Амини
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.