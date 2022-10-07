В Белоруссии раскрыли сумму ожидаемых от России до конца года средств

Премьер Белоруссии Головченко заявил о выдаче Россией $330 млн до конца 2022 года

Россия и Белоруссия достигли окончательной договоренности о выделении 1,5 миллиарда долларов на проекты в области импортозамещения. Из этой суммы 330 миллионов долларов ожидаются уже до конца 2022 года. Такие перспективы, выступая перед представителями силового блока по вопросам военно-политической и социально-экономической обстановки, раскрыл премьер Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.

По его словам, на эти деньги запустят семь проектов, в основном в сфере машиностроения. Они необходимы для локализации иностранных компонентов к технике различных классов.

Головченко заявил, что перед страной стоит задача обеспечения «технологического суверенитета и независимости». По его мнению, страны Запада, отказавшиеся продолжать поставки своих технологий в Россию и Белоруссию, хотят нанести ущерб благосостоянию людей, вызвать недовольство и социальную напряженность в обществе.

Белорусский премьер признал, что страна оказалась не полностью готова к такому давлению, но попыткам разрушить страну власти противопоставили «системную работу в мобилизационном режиме».

В рамках демонстрации успехов белорусского импортозамещения президент страны Александр Лукашенко 1 сентября продемонстрировал первый созданный в стране ноутбук. При этом он уточнил, что белорусские предприятия выпускают только 12 процентов комплектующих устройства.

До этого Лукашенко возмутился, что в мотоцикле Минск, который ему представили как успех отечественных разработок, все детали, включая фары, щитки и шины, оказались иностранного производства.