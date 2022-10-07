Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам перечислили способы экономить на еде без вреда для здоровья

Финансовый консультант Макарова заявила, что экономнее брать фрукты на развес

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Покупать продукты нужно на развес и на рынках, чтобы экономить на еде без вреда для здоровья, посоветовала россиянам финансовый консультант сервиса доставки «Прием» Анастасия Макарова. Способы экономить на продуктах она перечислила для «Ленты.ру».

Прежде всего, по ее словам, нужно обратить внимание на рынки и ярмарки, где продукты могут стоить ощутимо дешевле, чем в магазинах, а также можно найти фрукты и овощи от местных фермеров. «В такие места лучше приходить рано утром или поздно вечером — в это время спроса меньше, а цены ниже, чем днем», — порекомендовала она.

При покупке в магазине, продолжила Макарова, нужно брать овощи и фрукты на развес, а колбасу и сыры не в нарезке, чтобы не переплачивать за упаковку и нарезку. Помимо этого, добавила консультант, стоит заглядывать на нижние полки в магазинах, где могут оказаться не менее качественные, но более дешевые аналоги необходимых продуктов.

Макарова также попросила не переплачивать за бренд и искать бюджетные и не менее качественные аналоги популярных товаров. «Не стоит брать продукт только из-за известной марки. Выбирайте, сравнивайте, читайте составы и выбирайте наиболее подходящий вариант в соотношении цена-качество», — сказала она. Наконец, заключила консультант, перед походом за продуктами всегда необходимо составлять список нужных покупок и следовать ему в магазине, чтобы избежать приобретения лишнего.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Ранее шеф-повар Мартин Оделл перечислил эффективные способы экономить продукты, пересыпая и комбинируя их. Он предупредил, что около 41 процента продуктов приходится выбрасывать из-за того, что их не съели вовремя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Польша предложила поделить активы России между Украиной и Европой
В СПЧ высказались о ходе мобилизации в России
Кремль сообщил об окончании неформального саммита в Петербурге
Названы пять самых бесполезных вещей в гардеробе
Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины
В России стало меньше ультрадорогих квартир
120 мигрантов выбросило к берегам Греции за неделю
Диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток
Маломерные судна столкнулись в Каспийском море
Цены на нефть резко выросли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.