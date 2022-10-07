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Украинских военных заподозрили в подготовке к десантной операции в Энергодаре

Владимир Рогов: ВСУ готовятся к десантной операции в Энергодаре

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к проведению десантной операции в Энергодаре. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, украинские военные готовятся к десантированию, старательно обстреливая береговую линию возле Энергодара и его пригорода.

«Пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться. Понятно, что если у них по квадратам все будет пристреляно, то можно будет защищать боевиков в случае высадки десанта», — добавил он.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ «прощупывают территорию» для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с последующей попыткой ее захвата. При этом он отметил, что на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области уже прибыли 450 представителей украинских элитных подразделений.

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Алевтина Запольская
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